Аграрии Башкирии приехали в Уфу на сельхозярмарки

Аграрии Башкортостана приехали в Уфу на сельхозярмарки. Покупателям был представлен широкий ассортимент овощей и фруктов, башкирского мёда. Приобрести можно было также колбасы, сыры и молочную продукцию из братской Беларуси.

Шаранскую клубнику уже, наверное, можно назвать вторым сладким брендом Башкортостана после бортевого мёда. Очередь за ягодами постоянно пополняется. Покупатели приходят даже со своими вёдрами, чтобы увезти побольше.

Любовь покупателей к шаранской клубнике не случайна. Выращивают её тоже с любовью, оттого и вкус такой неповторимый.

Одна из самых больших сельхозярмарок по традиции развернулась на улице Зорге, перед Дворцом спорта. Места здесь много, и хватило его даже для фермеров из Беларуси. Фермеры из братской республики приезжают на ярмарку в Уфу не в первый раз. Так что качество продукции жители столицы уже успели оценить и полюбить.

Ещё один сладкий уголок – точка по продаже башкирского мёда. Для Рустема Закиева пасека – семейное дело. Причём пчелиный нектар они собирают сразу в трёх районах республики: Архангельском, Илишевском и Дюртюлинском.

Многолюдно и возле торговой точки Алика Ганиева. Фермер уже 20 лет привозит овощи и фрукты в Уфу. Администрация выделяет места для торговли, так что сельхозярмарки – отличная возможность для аграриев реализовать свою продукцию.

И большую часть приобретают постоянные клиенты фермера, которые заранее по телефону узнают, где он будет торговать на этот раз.