В Аургазинском районе Башкирии прошёл праздник «Игры на реке Уршак»

«Игры на реке Уршак» прошли в селе Турумбет Аургазинского района. Проект, вошедший в перечень брендовых мероприятий Башкортостана, вновь собрал гостей, чтобы окунуть в атмосферу праздника.

Схватка в неравном бою – не про этих соперников. Как раз сила и мастерство обоих не дают закончить раунд быстро. Куреш – не только про богатырскую мощь, но и про молниеносную реакцию. Быстрее в этот раз оказался борец из Аургазинского района, а из Абзелиловского, к слову, обладатель кубка мира, скорее всего, вернётся к более интенсивным тренировкам.

По соседству спортсмены покоряют вертикальный столб. Абсолютно гладкий снаряд покоряется не сразу, но эти ребята не привыкли сдаваться. Футбол, стрельба из лука, бой на мешках – оцениваешь свои силы, а проверить их возможность есть. Для гостей – это не только зрелищный праздник, но и время, которое можно провести с семьей.

Несмотря на праздник, организаторы помнят о специальной военной операции: рядом с Домом культуры организовали памятник героям, погибшим, защищая Родину. В дань памяти возложили цветы.

Также сегодня высокие государственные награды были вручены бойцам и семьям участников специальной военной операции: родители и близкие чтят имена своих героев. Церемония стала важной и трогательной частью праздника.