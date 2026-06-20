«Игры на реке Уршак» прошли в селе Турумбет Аургазинского района. Проект, вошедший в перечень брендовых мероприятий Башкортостана, вновь собрал гостей, чтобы окунуть в атмосферу праздника.
Схватка в неравном бою – не про этих соперников. Как раз сила и мастерство обоих не дают закончить раунд быстро. Куреш – не только про богатырскую мощь, но и про молниеносную реакцию. Быстрее в этот раз оказался борец из Аургазинского района, а из Абзелиловского, к слову, обладатель кубка мира, скорее всего, вернётся к более интенсивным тренировкам.
По соседству спортсмены покоряют вертикальный столб. Абсолютно гладкий снаряд покоряется не сразу, но эти ребята не привыкли сдаваться. Футбол, стрельба из лука, бой на мешках – оцениваешь свои силы, а проверить их возможность есть. Для гостей – это не только зрелищный праздник, но и время, которое можно провести с семьей.
Несмотря на праздник, организаторы помнят о специальной военной операции: рядом с Домом культуры организовали памятник героям, погибшим, защищая Родину. В дань памяти возложили цветы.
Также сегодня высокие государственные награды были вручены бойцам и семьям участников специальной военной операции: родители и близкие чтят имена своих героев. Церемония стала важной и трогательной частью праздника.
Игры на берегу реки Уршак проводятся с 2018 года и уже стали брендом республики. По душе здесь любой мог найти развлечение: как взрослые, танцующие и поющие вместе с артистами, так и дети, оторвавшиеся от гаджетов.