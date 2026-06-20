Шорт-трекисты из Уфы готовятся к предстоящему сезону

Шорт-трекисты вышли из отпуска и уже приступили к тренировкам. В Уфе, в Центре Семёна Елистратова, проходят сборы российской команды. Спортсмены работают под руководством Андрея Максимова. Как представители национальной команды по шорт-треку готовятся к сезону?

Работа на уфимском льду в самом разгаре. Спортсмены тренируются с высокой нагрузкой. В Центре шорт-трека занимаются чемпионы России, мастера спорта международного класса, в том числе участник Олимпийских игр в Милане Иван Посашков.

В Уфе продолжается централизованная подготовка сборной России по шорт-треку. Как и в прошлые годы, спортсмены основного состава национальной команды собрались на льду Центра имени Семёна Елистратова, чтобы начать работу на старте сезона.

Шорт-трек в Республике Башкортостан имеет богатые традиции. В Уфе взрастили олимпийских чемпионов Семёна Елистратова и Руслана Захарова. Под руководством старшего тренера Андрея Максимова по их стопам идут новые таланты. Так, на этих сборах занимаются Арсен Тимирбаев и Рената Алимбекова.