В Башкирии вновь проходят массовые проверки ГАИ

Автомобилистов Башкирии предупреждают о массовых проверках ГАИ.
Проверки водителей проходят на следующих участках автодорог:
– на 222 км и 135 км автодороги Уфа-Оренбург;
– на 1317 км и 1467 автодороги М5 Урал;
– на 103 км автодороги Уфа-Бирск-Янаул;
– на 6 км и 101 км трассы Р-240 (подъезд к М-12).
Основная цель проверок — профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД: управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, а также нарушение правил перевозки детей.
Фото: ГАИ РБ.