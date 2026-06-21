В Башкирии вновь проходят массовые проверки ГАИ

Автомобилистов Башкирии предупреждают о массовых проверках ГАИ.

Фото №1 - В Башкирии вновь проходят массовые проверки ГАИ

Проверки водителей проходят на следующих участках автодорог:

– на 222 км и 135 км автодороги Уфа-Оренбург;

– на 1317 км и 1467 автодороги М5 Урал;

– на 103 км автодороги Уфа-Бирск-Янаул;

– на 6 км и 101 км трассы Р-240 (подъезд к М-12).

Основная цель проверок — профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД: управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, а также нарушение правил перевозки детей.

Фото: ГАИ РБ. 

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