В Уфе собака едва не утопила хозяйку

В Уфе помощь спасателей потребовалась 19-летней девушке и её питомцу. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты.

Девушка отдыхала на пляже «Солнечный». В один момент уфимка поплыла за своей собакой, которая кинулась за игрушкой-кольцом. Течение начало тянуть и человека, и животное на глубину. Испуганная собака начала карабкаться по хозяйке – девушка начала захлёбываться. К счастью, тонущих заметили спасатели, который благополучно эвакуировали девушку и собаку.