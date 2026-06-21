В Башкирии увеличилось число погибших в аварии со скорой помощью

В Башкирии увеличилось количество погибших в аварии со скорой помощью. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения.

Напомним, 18 июня на 80 км трассы Кропачево–Месягутово–Ачит водитель скорой помощи допустил столкновение со стоящими на красный сигнал светофора в попутном направлении «Ладой Веста» и большегрузом. В аварии погибли 26-летняя врачи-педиатр, 36-летняя медсестра и 20-летняя студентка – дочка водителя.

41-летний водитель был госпитализирован, однако 20 июня пострадавший скончался в больнице.