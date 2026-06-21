Их призвание – спасать жизни и заботиться о здоровье населения. По традиции в третье воскресенье июня свой профессиональный праздник отмечают люди в белых халатах. День медицинского работника был учрежден ещё в 1980 году в СССР. В преддверии праздничной даты тружеников сферы здравоохранения поздравил и глава республики
Когда-то сама была прикреплена к детской поликлинике №2, теперь приходит сюда же с детьми. Многое поменялось, говорит многодетная мама Альмира Ибадуллина. В помещениях сделали ремонт, обновили оборудование. Но та частичка тепла, которую чувствовала еще в детстве, осталась, говорит женщина. Во многом благодаря таким людям, как Любовь Боровикова.
1 августа исполнится 30 лет, как Любовь Боровикова трудится участковой медсестрой. А ведь она могла и не пойти в медицину. Ещё в 74-м поступила на специальность «технология швейных изделий», потом работала на фабрике. Попав под сокращение, решила устроится в кардиоцентр санитаркой. Далее обучение в медколледже и новая страница в жизни длиною в три десятилетия.
Именно на таких людях, как Любовь Боровикова, по-настоящему любящих свою работу, держится наше здравоохранение. В преддверии Дня медицинского работника в конгресс-холле «Торатау» состоялось торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику людей в белых халатах.
Поблагодарил глава республики медиков и за героизм, проявленный во время пандемии. Ковид стал серьёзным испытанием, проверкой на прочность системы здравоохранения Башкортостана. Ещё немало тёплых слов в адрес медицинских работников звучало во время торжественного собрания. В благодарность за труд – высокие государственные награды.
Теперь не только заслуженный врач республики, но и России. Более четверти века работа Петра Рабухина связана с оказанием помощи пациентам в самых тяжёлых состояниях, когда счёт идёт на минуты. С 2008 года опытный врач заведует отделением нейрореанимации в РКБ имени Куватова.
О совершенствовании системы здравоохранения и развитии высокотехнологичной медицины в своём выступлении говорил и глава республики. Только в прошлом году в Башкортостане построили шесть поликлиник, установили 137 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов докторов общей практики. Ввели новый хирургический корпус Республиканского кардиоцентра. Обновляется и автопарк. В прошлом году закупили 99 санитарных автомобилей. А в день торжественного собрания, посвященного Дню медика, Радий Хабиров вручил ключи ещё от 21 машины скорой помощи.
По одной машине Сибайской ЦРБ, Республиканской детской клинической больнице и региональному психотерапевтическому центру. Ключи от двух автомобилей Радий Хабиров вручил главврачу РКБ имени Куватова. Сразу 13 скорых будут находится на службе в Центре скорой медицинской помощи и медицины катастроф.
Армия медиков в Башкортостане – это порядка 50 тысяч человек, включая весь персонал лечебных учреждений. Это люди, которые напрямую определяют здоровье нации, нашей республики и её жителей. Очень важна при этом работа по укреплению кадрового потенциала, подчеркнул глава региона.
Готовность прийти на помощь в любую минуту вызывает искреннее восхищение. Ведь болезнь не живет по расписанию. Медик – это не просто профессия, а настоящее призвание, и в медицине нет случайных людей. Спасибо вам за доброе сердце и чуткость, и ещё раз с праздником!