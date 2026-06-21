Госнаграды и новый спецтранспорт: в Башкирии поздравили медработников

Их призвание – спасать жизни и заботиться о здоровье населения. По традиции в третье воскресенье июня свой профессиональный праздник отмечают люди в белых халатах. День медицинского работника был учрежден ещё в 1980 году в СССР. В преддверии праздничной даты тружеников сферы здравоохранения поздравил и глава республики

Когда-то сама была прикреплена к детской поликлинике №2, теперь приходит сюда же с детьми. Многое поменялось, говорит многодетная мама Альмира Ибадуллина. В помещениях сделали ремонт, обновили оборудование. Но та частичка тепла, которую чувствовала еще в детстве, осталась, говорит женщина. Во многом благодаря таким людям, как Любовь Боровикова.

Любовь Ивановну, можно сказать, с рождения знаю. Она меня воспитала, можно сказать, и детишек моих. Заботливая, чуткая, очень внимательная. Заболеем, начинает звонить. Как Эмилия, как Элина, как Рамазанчик. Альмира Ибатуллина, многодетная мама

1 августа исполнится 30 лет, как Любовь Боровикова трудится участковой медсестрой. А ведь она могла и не пойти в медицину. Ещё в 74-м поступила на специальность «технология швейных изделий», потом работала на фабрике. Попав под сокращение, решила устроится в кардиоцентр санитаркой. Далее обучение в медколледже и новая страница в жизни длиною в три десятилетия.

У нас и получается это второй дом. Куда бы я ни пошла, меня везде встречают, меня вся вот эта округа знает, потому что все дома, все дети этой округи прошли через нашу поликлинику. Любовь Боровикова, участковая медсестра детской поликлиники № 2 г. Уфы

Именно на таких людях, как Любовь Боровикова, по-настоящему любящих свою работу, держится наше здравоохранение. В преддверии Дня медицинского работника в конгресс-холле «Торатау» состоялось торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику людей в белых халатах.

В эти праздничные для медиков дни мы хотим вас всех поздравить с Днём медицинского работника. И самое главное, конечно, сказать вам огромные слова благодарности. Спасибо вам, что вы у нас есть. Спасибо, что вы у нас талантливые, сильные, умные, добрые, милосердные. Поэтому примите, пожалуйста, от имени, наверное, всей нашей республики эти слова уважения, любви и благодарности. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Поблагодарил глава республики медиков и за героизм, проявленный во время пандемии. Ковид стал серьёзным испытанием, проверкой на прочность системы здравоохранения Башкортостана. Ещё немало тёплых слов в адрес медицинских работников звучало во время торжественного собрания. В благодарность за труд – высокие государственные награды.

Теперь не только заслуженный врач республики, но и России. Более четверти века работа Петра Рабухина связана с оказанием помощи пациентам в самых тяжёлых состояниях, когда счёт идёт на минуты. С 2008 года опытный врач заведует отделением нейрореанимации в РКБ имени Куватова.

Как раз это направление с 2008 года стало достаточно активно развиваться, большие вложения в эту отрасль и направления вложены, в нейрохирургию и лечение инсультов, поэтому и потребовалось наша помощь. Мы занимаемся теперь этим направлением и стараемся совершенствовать. Пётр Рабухин, заведующий отделением нейрореанимации Республиканской клинической больницы имени Г.Г. Куватова

О совершенствовании системы здравоохранения и развитии высокотехнологичной медицины в своём выступлении говорил и глава республики. Только в прошлом году в Башкортостане построили шесть поликлиник, установили 137 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов докторов общей практики. Ввели новый хирургический корпус Республиканского кардиоцентра. Обновляется и автопарк. В прошлом году закупили 99 санитарных автомобилей. А в день торжественного собрания, посвященного Дню медика, Радий Хабиров вручил ключи ещё от 21 машины скорой помощи.

Полное оборудование и комфорт, в кабине комфорт, кондиционирование. Камил Исянбаев, водитель санитарной авиации

По сравнению с предыдущими машинами, оснащена лучше, новые технологии, для водителя удобство добавили. Фархат Мурзагалин, водитель скорой медицинской помощи Сибайской центральной районной больницы

По одной машине Сибайской ЦРБ, Республиканской детской клинической больнице и региональному психотерапевтическому центру. Ключи от двух автомобилей Радий Хабиров вручил главврачу РКБ имени Куватова. Сразу 13 скорых будут находится на службе в Центре скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

Я от души передаю. Конечно, сегодня особые слова благодарности и водителям, и работникам скорой помощи. Очень тяжёлая у вас работа, мы это понимаем и очень ценим. Поэтому всех поздравляю с этим праздником и всем-всем-всем желаю, конечно, крепкого здоровья. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Армия медиков в Башкортостане – это порядка 50 тысяч человек, включая весь персонал лечебных учреждений. Это люди, которые напрямую определяют здоровье нации, нашей республики и её жителей. Очень важна при этом работа по укреплению кадрового потенциала, подчеркнул глава региона.