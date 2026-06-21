В Башкирии прошёл пятый форум «Медиайыйын»

На неделе в Уфе прошел юбилейный, пятый форум «Медиайыйын». Он собрал более 300 руководителей и журналистов государственных и муниципальных СМИ, военкоров, экспертов по информбезопасности и новым медиа. Девиз события – «Всё для Победы!». Лозунг, объединяющий всех: бойцов, тех, кто трудится в тылу, и журналистов, которые стоят на страже информационного фронта.

Радий Хабиров поблагодарил военкоров республики отдельно. Они передают, находясь в эпицентре событий. К слову, в республике действует закон о военных корреспондентах – первый в России документ, закрепляющий статус военкоров и меры господдержки.