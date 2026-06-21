Два театра Уфы стали лауреатами премии «Золотая маска»

Татарский театр «Нур» и Театр кукол стали лауреатами всероссийской премии «Золотая маска». В столичной воздушной гавани артистов встретили их коллеги и съемочная группа телеканала БСТ. Из дверей аэропорта победители вышли с наградами в руках.

«Нур» получил «Золотую маску» в номинации «Драматический театр. Большая форма» за постановку «Гора». Спектакль по произведению уроженца Янаульского района Ильдара Юзеева был создан благодаря поддержке гранта главы республики. «Золотая маска» стала первой в истории театра «Нур».

А в номинации «Театр кукол» лучшей была признана постановка «Тьма египетская» коллектива из Уфы. Основой послужило произведение Михаила Булгакова «Записки юного врача». Для Башкирского театра кукол премия именно за постановку также стала первой.