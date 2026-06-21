Эксперты рассказали, как не пострадать от недобросовестных продавцов вторичного жилья

С 1 июля доля выдачи семейной ипотеки может сократиться вдвое. Ожидается рост процентной ставки и некоторые ограничения. Так, срок выдачи могут сократить в два раза – до 15 лет. Ставка будет зависеть уже от количества детей: чем их больше, тем выгоднее брать жилье.

Точные параметры пока не определены, однако диапазон может вырасти до 12% годовых, а это существенный рост ежемесячного платежа. По мнению экспертов, количество людей, которые смогут позволить себе взять кредит в новых реалиях, будет меньше. А ведь сейчас на долю семейной ипотеки приходится около 70% всех сделок.