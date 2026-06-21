В Салаватском районе установили памятник погибшей лётчице Ксении Розановой. В октябре 1943 года в тех краях произошла авиакатастрофа. Самолёт, перевозивший из Челябинска в Куйбышев военный груз, потерпел крушение на хребте Башташ. Долгие годы эта история была засекреченной: о ней знали лишь немногие местные жители. Но благодаря краеведам Башкортостана, Челябинской области и поисковику-военнослужащему удалось узнать личность погибшего пилота, разыскать родственников и найти место падения в труднопроходимой местности северо-востока республики.
Куски алюминия и сгнившего металла, которые до сих пор остаются нетронутыми. 83 года назад здесь потерпел крушение тяжёлый грузовой самолёт Г-2 гражданской авиации. Из пяти человек на борту выжили четверо. Девушка – второй пилот погибла.
По словам поисковиков, обломки самолёта разлетелись на территории 50 метров. Участники экспедиции нашли остатки кабины, стекла, а также абразивных камней – то, что везли в составе груза лётчики в Куйбышев, вероятно, на одно из оборонных предприятий. При этом дело об авиакатастрофе засекретили на 75 лет.
В истории детально разбирался Дмитрий. В свободное от службы время мужчина занимается поисковыми работами. Три года назад по линии Русского географического общества узнал о крушении самолёта на границе Челябинской области и Башкортостана. Лично выезжал на экспедиции на хребет Башташ.
Узнавал о месте падения машины и от старожилов. Говорит, без их подсказок найти точное расположение было бы сложно.
Местные жители, которые с детства помнят эти труднодоступные места, своими силами пробивали дорогу.
Свой вклад в поисковые работы внесли краеведы Башкортостана и Челябинской области, которые тоже делились сведениями.
Шла работа и с архивными документами. Благодаря запросам, поискам в соцсетях Дмитрий вышел на родственников погибшей лётчицы Ксении Розановой. На момент гибели девушке исполнилось 25 лет. Известно, что она была уроженкой Тульской области, по характеру жизнерадостной и любила петь песни тех лет во время вылетов. Её внучатая племянница Надежда Ливцова, которая тоже побывала на месте гибели лётчицы, до сих пор не верит в случившееся. О Ксении Розановой знала только по рассказам бабушки.
Теперь на месте безымянной могилы лётчицы в селе Мурсалимкино появился памятник с её фотопортретом, сделанным в начале войны. На его установку собирали деньги всем миром – не только местные жители, но и люди из разных уголков страны.
У историков работа не заканчивается. Они планируют узнать пошагово причины гибели 45 красногвардейцев в Мурсалимкино в годы Гражданской войны.