В Башкирии установили памятник погибшей лётчице Ксении Розановой

В Салаватском районе установили памятник погибшей лётчице Ксении Розановой. В октябре 1943 года в тех краях произошла авиакатастрофа. Самолёт, перевозивший из Челябинска в Куйбышев военный груз, потерпел крушение на хребте Башташ. Долгие годы эта история была засекреченной: о ней знали лишь немногие местные жители. Но благодаря краеведам Башкортостана, Челябинской области и поисковику-военнослужащему удалось узнать личность погибшего пилота, разыскать родственников и найти место падения в труднопроходимой местности северо-востока республики.

Куски алюминия и сгнившего металла, которые до сих пор остаются нетронутыми. 83 года назад здесь потерпел крушение тяжёлый грузовой самолёт Г-2 гражданской авиации. Из пяти человек на борту выжили четверо. Девушка – второй пилот погибла.

По словам поисковиков, обломки самолёта разлетелись на территории 50 метров. Участники экспедиции нашли остатки кабины, стекла, а также абразивных камней – то, что везли в составе груза лётчики в Куйбышев, вероятно, на одно из оборонных предприятий. При этом дело об авиакатастрофе засекретили на 75 лет.

В истории детально разбирался Дмитрий. В свободное от службы время мужчина занимается поисковыми работами. Три года назад по линии Русского географического общества узнал о крушении самолёта на границе Челябинской области и Башкортостана. Лично выезжал на экспедиции на хребет Башташ.

Погодные условия были плохими, ну и, как там было написано, экипаж совершил ошибку. И самолёт был перегружен, и погодные условия были плохие. Из четырех оставшихся в живых членов экипажа первый пилот был признан виновным, и его разжаловали до второго пилота. Я думал, его в 1943 году расстреляли, но его просто разжаловали. Дмитрий

Узнавал о месте падения машины и от старожилов. Говорит, без их подсказок найти точное расположение было бы сложно.

Самолёт за высокую ель хвостом зацепился и прямо в землю. На самом крутом, высоком месте, на горе. Ильяс Таймасов, очевидец

Местные жители, которые с детства помнят эти труднодоступные места, своими силами пробивали дорогу.

Про самолет мы знаем с самого раннего детства. Когда мы учились в пятом классе, в 1975 году нам привезли фрагмент крыла данного самолёта. Айдар Муфлиханов, житель с. Мурсалимкино

Свой вклад в поисковые работы внесли краеведы Башкортостана и Челябинской области, которые тоже делились сведениями.

Но глубоко этой темой в районе никто не занимался. В 2023 году мне позвонил Дмитрий. Точное место старожилы знали, они сюда приходили, но почему-то они ограничивались и дальше об этом не рассказывали и изучением не занимались. Зиля Садыкова, заведующая музеем Салавата Юлаева в с. Малояз

Шла работа и с архивными документами. Благодаря запросам, поискам в соцсетях Дмитрий вышел на родственников погибшей лётчицы Ксении Розановой. На момент гибели девушке исполнилось 25 лет. Известно, что она была уроженкой Тульской области, по характеру жизнерадостной и любила петь песни тех лет во время вылетов. Её внучатая племянница Надежда Ливцова, которая тоже побывала на месте гибели лётчицы, до сих пор не верит в случившееся. О Ксении Розановой знала только по рассказам бабушки.

Хочется ко всему прикоснуться, хочется всем передать такую благодарность. Всем сказать такое спасибо, что мы ехали за тридевять земель и для нас такое событие организовали. Всем родственникам передадим, расскажем. Надежда Ливцова, внучатая племянница Ксении Розановой

Желаю каждому человеку найти своих предков и прикоснуться к тем местам, где оказались наши предки. Вот это на себе прочувствовать. И никогда не сдаваться, ставить цель и достигать её. Софья Ливцова, правнучатая племянница Ксении Розановой

Теперь на месте безымянной могилы лётчицы в селе Мурсалимкино появился памятник с её фотопортретом, сделанным в начале войны. На его установку собирали деньги всем миром – не только местные жители, но и люди из разных уголков страны.

Остались живы все, кроме Ксении Васильевны. Она умерла от разрыва сердца. И родственники рассказывают: она была действительно святым человеком, потому что у нас как божий промысел всё получалось. Мы еще закрыли одно белое пятно Великой Отечественной войны – это самое главное. Наталья Плеханова, руководитель музея дворца культуры г. Юрюзань