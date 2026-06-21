Плавали с мужиками, четыре человека сели. Прекрасно идёт, прекрасно чувствует, никто не трясётся, не боится. Уверенно плывёт. Он очень хорош на килеватность. Он не опрокидывается. То есть если вот есть другие такие внедорожники промышленные, я не буду их называть фирмы, они легко переворачиваются, потому что плавают за счёт колёс. Они качаются и легко переворачиваются. И у них плохо, что нет винта. У этого большой плюс в винте, он уверенно плывёт по реке даже с хорошим течением.

Вадим Карякин, житель с. Месягутово