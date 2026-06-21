Турбо-«Нива» и вездеход-амфибия. Башкирские Кулибины кардинально меняют технические характеристики российского внедорожника. Если в первом случае заметно снижается расход топлива, при этом увеличивается крутящий момент, то во втором автомобиль преодолевает не только бездорожье, но и водные преграды.
О таком расходе топлива на сто километров владельцы внедорожников «Нива» могут только мечтать. Ровно до встречи с Фарвазом Мунировым. Ремонтом автомобилей он занимается уже полвека. А в 2010 году изобрёл экономайзер, который позволяет экономить бензин, при этом добавляя лошадиных сил мотору.
На своей «Ладе Гранте» Фарваз Мунирович добился ещё более внушительных результатов – 4,4 литра бензина на сто километров. Инженер доработал свой экономайзер, и теперь его можно установить абсолютно на любое транспортное средство: седаны, паркетники, элитные иномарки и даже автобусы. Цена вопроса – всего 10 000 тысяч рублей. У таксистов окупается за пару месяцев. Несколько лет назад разработкой башкирского конструктора заинтересовались в соседнем регионе.
С момента создания устройства Фарваз Муниров установил свой экономайзер в более чем тысяче автомобилей. И ни одного возврата, а лишь благодарности от владельцев. Несколько экземпляров даже отправил в зону СВО с инструкцией по монтажу. Сейчас инженер-механик планирует запатентовать изобретение и внедрить его в производство.
Легенду российского автопрома превратил в нечто большее и другой башкирский Кулибин. В этом «Аполлоне» уже невозможно узнать обычную трехдверную «Ниву». Российский внедорожник в честь древнегреческого бога изобретатель назвал из-за его мощи, размеров и неповторимости. О таком он мечтал с тех пор, как в детстве с отцом застрял в грязи на обычной машине. Тогда пообещал сам себе, что со своим сыном он доедет туда, куда захочет.
И чтобы до нее добраться, каркас «Аполлона» изобретатель сделал из непотопляемого понтона, в который вкачал 60 флаконов монтажной пены. А чтобы облегчить массу, собрал кузов из нержавеющий стали, используя самодельный листогиб и простую сварку. Работа над проектом велась девять месяцев. На воде он уже успешно испытал и успокоил нас перед очередным заплывом.
Если по грунтовой дороге автомобиль можно разогнать до 90 километров, то по воде ход ограничен 10 километрами в час. И этого вполне достаточно. В движение амфибию приводит винт, который вращается со скоростью до 4000 оборотов в минуту. Именно это решение стало ключевым для всего проекта. Из четырех уже собранных своими руками внедорожников Вадим считает «Аполлон» самым успешным.
Правда, по дорогам общего пользования ездить на нём пока нельзя. Амфибию перемещают в прицепе или на жесткой сцепке. Чтобы получить госномера, изобретатели готовятся сертифицировать свой автомобиль. За всё время дуванский Кулибин собрал четыре болотохода. Однако именно «Аполлон» оказался самой удачной моделью. Поэтому в будущем именно его Вадим Карякин планирует запустить в серийное производство.