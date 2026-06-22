Рубрика «Итогов недели» на телеканале БСТ «Между нами» – это авторский взгляд нашего коллеги-журналиста Руслана Шарафутдинова на происходящее в республике за последние семь дней. На минувшей неделе состоялся масштабный V Медиафорум СМИ Республики Башкортостан «Медиайыйын».

Государственные средства массовой информации нашего четырехмиллионного многонационального региона – это печатные и электронные СМИ, телевидение, муниципальные издания, пресс-службы разнокалиберных органов власти и предприятий с госучастием. И вся эта большая армия журналистов, редакторов, телевизионщиков держит сегодня информационный фронт, который проходит через головы и души людей.