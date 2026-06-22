Под Уфой в детском лагере спасатели провели интерактивный урок безопасности

В детском лагере «Звездочка» Уфимского района прошёл необычный интерактивный урок безопасности. К ребятам приехали сотрудники МЧС республики на настоящей пожарной машине. Но главным героем встречи стал их сверстник – 12-летний Карим Хабибуллин. Мальчика называют самым молодым спасателем региона. Волонтёром ведомства он работает уже почти шесть лет, то есть половину своей жизни.

Карим регулярно выезжает в профилактические рейды, провёл десятки инструктажей для школьников и даже помогал спасателям обеспечивать порядок в зонах реальных происшествий. О подвигах юного героя в своих соцсетях ранее рассказывал вице-премьер правительства республики Ирек Сагитов.