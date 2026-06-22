Уникальный проект «Мастерская для СВОих» запустили в уфимском центре «Аленький цветочек» благодаря гранту Главы Башкортостана. Его участниками стали подростки и взрослые с расстройствами аутистического спектра. В рамках трудовой терапии ребята вместе с педагогами изготавливают предметы первой необходимости для передовой.
На занятиях они шьют полотенца и перевязочные косынки, делают окопные свечи, варят мыло и выпиливают деревянные разделочные доски. Для людей с аутизмом, которым сложно дается общение с внешним миром, такая работа стала лучшей реабилитацией, ведь забота о бойцах наполнила их будни особым смыслом.
Каждое готовое изделие особые мастера бережно упаковывают и дополняют открытками с теплыми пожеланиями, которые рисуют сами. Первые партии посылок уже переданы волонтерам для отправки на фронт. Помимо работы у станков и швейных машин, проект включает и патриотическую программу: для воспитанников центра и их семей проводят экскурсии в Музей Боевой Славы.