В Уфе люди с ментальными особенностями помогают бойцам СВО

Уникальный проект «Мастерская для СВОих» запустили в уфимском центре «Аленький цветочек» благодаря гранту Главы Башкортостана. Его участниками стали подростки и взрослые с расстройствами аутистического спектра. В рамках трудовой терапии ребята вместе с педагогами изготавливают предметы первой необходимости для передовой.

На занятиях они шьют полотенца и перевязочные косынки, делают окопные свечи, варят мыло и выпиливают деревянные разделочные доски. Для людей с аутизмом, которым сложно дается общение с внешним миром, такая работа стала лучшей реабилитацией, ведь забота о бойцах наполнила их будни особым смыслом.