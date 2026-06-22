В Салавате открылся центр «Герои Отечества» – новая площадка для поддержки ветеранов специальной военной операции, боевых действий и членов их семей. Там ветераны и их родные смогут получить юридическую и психологическую помощь, пройти реабилитацию и социальную адаптацию.
Работу центра обеспечивают сотрудники фонда «Защитники Отечества». В центре также открылся «народный музей» – его экспонатами стали макеты оружия, шевроны, военная форма и фотографии погибших бойцов. Всё это собрали волонтёры и родственники военнослужащих.
«СВОя семейная гостиная» – под таким названием состоялась встреча с ветеранами и участниками СВО и членами их семей. Общественной медалью «Женщина – мать нации» были награждены матери погибших бойцов. Один комплект для занятий адаптивными видами спорта вручили ветерану боевых действий. Орденом Мужества награждены посмертно трое уроженцев Салавата, награды вручили их родственникам.