В Салавате открылся центр поддержки ветеранов СВО

В Салавате открылся центр «Герои Отечества» – новая площадка для поддержки ветеранов специальной военной операции, боевых действий и членов их семей. Там ветераны и их родные смогут получить юридическую и психологическую помощь, пройти реабилитацию и социальную адаптацию.

Работу центра обеспечивают сотрудники фонда «Защитники Отечества». В центре также открылся «народный музей» – его экспонатами стали макеты оружия, шевроны, военная форма и фотографии погибших бойцов. Всё это собрали волонтёры и родственники военнослужащих.