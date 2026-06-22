Первой точкой маршрута стала третья школа имени Сергея Погребача. Здесь гостям продемонстрировали современный учебный класс беспилотных авиационных систем, а также обновлённый спортзал и школьную столовую. Затем делегация направилась в шестую школу, где сейчас в самом разгаре капитальный ремонт. Министр лично проинспектировал ход строительных работ. Главная задача – успеть обновить учебные классы и коридоры в срок, чтобы в новом учебном году дети сели за парты в полностью преобразившейся, комфортной школе.