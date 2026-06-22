В Зианчуринском районе чествовали победителей конкурса «Трезвое село»

«Крепкая семья – трезвое село – сильный Башкортостан!». В Зианчуринском районе прошло выездное зональное мероприятие Всемирного курултая башкир. В нем приняли участие представители Зианчуринского, Абзелиловского, Баймакского, Бурзянского, Зилаирского, Кугарчинского, Учалинского, Хайбуллинского районов, городов Сибай и Межгорье.

На мероприятии презентовали объект, построенного в рамках реализации призового фонда конкурса «Трезвое село». Представили современный многофункциональный спортивный комплекс в деревне Кинзябулатово. Объект построили на призовые средства, полученные за победу в конкурсе.