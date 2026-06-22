«Крепкая семья – трезвое село – сильный Башкортостан!». В Зианчуринском районе прошло выездное зональное мероприятие Всемирного курултая башкир. В нем приняли участие представители Зианчуринского, Абзелиловского, Баймакского, Бурзянского, Зилаирского, Кугарчинского, Учалинского, Хайбуллинского районов, городов Сибай и Межгорье.
На мероприятии презентовали объект, построенного в рамках реализации призового фонда конкурса «Трезвое село». Представили современный многофункциональный спортивный комплекс в деревне Кинзябулатово. Объект построили на призовые средства, полученные за победу в конкурсе.
Главной темой дня стало сотрудничество ради здоровья и обмен опытом по популяризации здорового образа жизни. Кроме того, прошло чествование победителей и участников VII республиканского конкурса «Трезвое село», а также самых активных жителей.