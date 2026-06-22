На трассах Башкирии проходят рейды ГАИ

Рейдовые мероприятия организованы на 1455 км трассы М-5 «Урал», 103 км автодороги Уфа – Янаул, 6 и 113 км трассы Р-240, 198 км автодороги Уфа – Оренбург, а также на 204 км дороги Уфа – Белорецк.

Основная цель – профилактика ДТП и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. Особое внимание автоинспекторы уделяют выявлению водителей в состоянии опьянения, лиц, управляющих транспортом без прав или после лишения, а также нарушениям правил перевозки детей.