Четырех человек спасли на водоемах Башкирии за один день

Вчера, 21 июня, спасатели Госкомитета РБ по ЧС во время профилактических рейдов несколько раз оказали помощь отдыхающим на водоемах республики. Среди спасенных – один ребенок.
На Нугушском и Павловском водохранилищах помощь потребовалась людям, чьи надувные лодки начали сдуваться. Спасатели доставили на берег жителя Салавата, а также отца с дочерью из Уфы.
Еще один случай произошел на озере Кандрыкуль. Мужчина заплыл далеко от берега и не смог самостоятельно вернуться. Его также спасли.
Во всех случаях удалось избежать серьезных последствий.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.