Под Псковом нашли знамя и документы батальона связи из Башкирии

Сегодня, 22 июня, в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил об уникальной находке, связанной с военной историей республики.

По его словам, в Псковской области волонтеры обнаружили сейф с документами отдельного батальона связи, который был сформирован в Башкирии – в Стерлитамакском и Давлекановском районах.

Внутри сохранилось почти 1000 страниц текста. Также было найдено знамя. Материалы передадут в архивы для изучения.

Радий Хабиров поручил подключить к работе историков и экспертов, чтобы открыть неизвестные страницы истории и узнать больше о событиях тех лет.