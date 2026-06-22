Под Псковом нашли знамя и документы батальона связи из Башкирии

Сегодня, 22 июня, в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил об уникальной находке, связанной с военной историей республики.
По его словам, в Псковской области волонтеры обнаружили сейф с документами отдельного батальона связи, который был сформирован в Башкирии – в Стерлитамакском и Давлекановском районах.
Внутри сохранилось почти 1000 страниц текста. Также было найдено знамя. Материалы передадут в архивы для изучения.
Радий Хабиров поручил подключить к работе историков и экспертов, чтобы открыть неизвестные страницы истории и узнать больше о событиях тех лет.
Глава региона также напомнил, что 22 июня – одна из самых трагических дат в истории страны. По его словам, память о событиях Великой Отечественной войны необходимо сохранять, чтобы не допустить повторения трагедии.