Разведчик из Башкирии вернулся к службе после ранения

Разведчик из Куюргазинского района с позывным «Металлика» находится в зоне СВО с лета 2024 года. Несмотря на серьезное ранение, 26-летний доброволец вернулся в строй и продолжает выполнять боевые задачи.

Как пишет издание «Куюргаза», боец отличается спокойным характером, скромностью и большой выдержкой. Ранение он получил под городом Комар, после лечения снова приступил к службе.

Дома его ждут бабушка и младшая сестра. Родные говорят о бойце как о добром, отзывчивом и заботливом человеке.

«Внук у меня послушный, мягкий, всех любит и жалеет, а уж если кто попросит помочь, обязательно откликается, всё выполнит. Внимательный, когда звонит, сразу спрашивает, как себя чувствую. Его забота меня согревает, даёт силы. Золотой мальчик!» – с гордостью говорит о внуке 79-летняя Марфуга Ахмадулловна.

Она также рассказала, что внук любит музыку, хорошо играет на гитаре и поет, а также имеет награду.

«Я горжусь, что таким смелым вырос мой мальчик, он настоящий мужчина. Каждый наш разговор я заканчиваю одинаково, желаю сил и здоровья нашему защитнику», – добавила она.

Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.

Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).