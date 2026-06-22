В Башкирии руководителя сельхозкооператива обвиняют в мошенничестве

Прокуратура Нуримановского района утвердила обвинительное заключение по делу руководителя сельскохозяйственного кооператива. Женщину обвиняют в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения.
По версии следствия, при реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства она подала документы на получение субсидии из регионального бюджета. Средства предназначались для возмещения части затрат на закупку сельхозпродукции.
Как считают следователи, в документах содержались недостоверные сведения. В результате кооперативу перечислили более 370 тыс. рублей.
Обвиняемая вину не признала. Уголовное дело направлено в Иглинский межрайонный суд.