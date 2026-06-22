Глава Башкирии поздравил театры Уфы с получением премии «Золотая маска»

Очередной триумф республиканских театров, заслуженные награды артистам и подготовка к третьей Всероссийской детской Фольклориаде. Эти и другие вопросы обсудили на оперативном совещании правительства, которое провёл Глава Башкортостана. В начале заседания Радий Хабиров отметил заслуги творческих коллективов Башкирского государственного театра кукол и татарского театра «Нур», которые стали лауреатами Всероссийской премии «Золотая маска». Это главная театральная награда России. За высокие заслуги руководитель региона отметил артистов государственными наградами.

Два года подряд произведения искусства нашей республики блистают на театральной арене. Вы помните, в прошлом году мы взяли семь «Масок». Это показатель высочайшего уровня работы наших творческих коллективов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Главным культурным событием федерального масштаба станет третья Всероссийская детская Фольклориада, которая пройдёт в Уфе с 24 по 26 июня. Для участия в музыкальном фестивале приедут 1100 юных артистов со всей страны. Радий Хабиров дал персональные поручения членам правительства решить все организационные вопросы, чтобы мероприятие прошло на высшем уровне.

Также участники совещания обсудили реализацию проекта «Башкирское долголетие», ликвидацию последствий непогоды, которая накрыла ряд районов республики, ремонт дорог. На прошлой неделе этот вопрос больше всего волновал жителей Башкортостана. В текущем году предварительно запланировано приведение в нормативное состояние 600 километров дорог и ремонт 10 мостов.