Спасатели помогли сапбордистам на озерах Башкирии

В Башкирии спасатели несколько раз пришли на помощь отдыхающим на сапбордах.

По данным Госкомитета РБ по ЧС, во время профилактического рейда на озере Талкас в Баймакском районе специалисты заметили троих детей, которые уплыли слишком далеко от берега и не могли вернуться самостоятельно. Их отбуксировали на берег.

Еще два случая произошли на озере Аслыкуль в Давлекановском районе. Сначала двое молодых людей отправились кататься на сапбордах, но с воды вернулся только один. Позже выяснилось, что второй самостоятельно добрался до берега. Медицинская помощь ему не потребовалась.

В тот же день на Аслыкуле парень и девушка катались на сапборде в середине озера. Молодой человек упал в воду и пропал из виду, но тоже смог самостоятельно доплыть до берега.