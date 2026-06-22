Сегодня в России и по всей республике проходят памятные мероприятия, посвященные 85-летию с момента начала Великой Отечественной войны. В разных частях Уфы, в частности, около памятника труженикам тыла, волонтёры и жители столицы зажгли свечи в знак благодарности за мирное небо.

Затем в столице возложили цветы к мемориалу «Землякам, ушедшим на фронт» около железнодорожного вокзала и в парке Победы – Героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину. В годы Великой Отечественной из Башкортостана в ряды Красной Армии мобилизовали свыше 700 тысяч человек, около 300 тысяч из них погибли. В регион эвакуировали беженцев, множество предприятий. В республике формировали подразделения и обучали воинов.