Школьники и абитуриенты Башкортостана на одной площадке смогли пообщаться с представителями 16 вузов и колледжей. В уфимском конгресс-холле впервые прошла образовательная выставка «Навигатор поступления». В рамках мероприятия прошел ряд лекций и профориентационных активностей.
Ребята и их родители получили подборку востребованных профессий от эксперта, рекомендации по выбору экзаменов и программах обучения. А еще им рассказали о новых законах поступления.
20 июня по всей стране стартовала приемная кампания. В этом году для абитуриентов региона выделили свыше 17 тысяч бюджетных мест, большую часть которых направили на подготовку будущих педагогов, врачей и инженеров.
С этого года также расширили льготные категории. Теперь правом на бесплатное обучение и поступление без экзаменов обладают супруги бойцов, погибших в зоне СВО. Участникам спецоперации и их детям выделяются отдельные квоты. Подать заявления можно как дистанционно, так и лично, посетив приемную комиссию вуза или колледжа.