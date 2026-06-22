В Уфе прошла образовательная выставка «Навигатор поступления»

Школьники и абитуриенты Башкортостана на одной площадке смогли пообщаться с представителями 16 вузов и колледжей. В уфимском конгресс-холле впервые прошла образовательная выставка «Навигатор поступления». В рамках мероприятия прошел ряд лекций и профориентационных активностей.

Ребята и их родители получили подборку востребованных профессий от эксперта, рекомендации по выбору экзаменов и программах обучения. А еще им рассказали о новых законах поступления.

20 июня по всей стране стартовала приемная кампания. В этом году для абитуриентов региона выделили свыше 17 тысяч бюджетных мест, большую часть которых направили на подготовку будущих педагогов, врачей и инженеров.