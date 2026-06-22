В Уфе спасатели подняли мужчину из воды на катер

Вчера, 21 июня, в Уфе спасатели вытащили из реки Белой мужчину, который оказался на судовом ходу под Бельским мостом.
По словам очевидцев, человек находился посреди реки и не мог самостоятельно выбраться из воды. Информацию передали спасателям ПСО МБУ УГЗ, после чего дежурная смена направилась к месту происшествия на катере.
Мужчину, которому на вид около 50 лет, подняли на борт и доставили на берег. Он был в одежде и с трудом держался на воде.
По предварительным данным, спасенный вел себя неадекватно и мог находиться в состоянии опьянения. Объяснить, как оказался в воде, он не смог.
Фото: УГЗ Уфы.