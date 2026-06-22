Межрегиональный этап Всероссийской спартакиады «АгроЛига» открылся в Уфе. Мероприятие проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства России. Цель масштабного события - развивать спорт среди студентов и показать, что активность и аграрная сфера одинаковы важны для здоровья.
На площадках БашГАУ развернулись спортивные состязания дивизиона Приволжского и Уральского федеральных округов. На «АгроЛигу» съехались около 300 участников из 10 аграрных вузов страны. Студенты не только боролись за медали, но и обменялись опытом, укрепив межвузовские связи.