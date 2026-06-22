Конкуренты всегда есть, но желание побеждать превыше, конкуренты должны быть, но у тебя в голове должно быть такое мнение, что ты всегда победитель, а если конкуренты, то Самарский государственный аграрный университет и Удмуртский.

Сайфуллин Денис, участник турнира