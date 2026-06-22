В Уфе стартовал чемпионат аграрных вузов страны «АгроЛига»

Межрегиональный этап Всероссийской спартакиады «АгроЛига» открылся в Уфе. Мероприятие проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства России. Цель масштабного события - развивать спорт среди студентов и показать, что активность и аграрная сфера одинаковы важны для здоровья.

Для нас это большая честь, и все-таки это закономерность, потому что мы являемся лидерами судейского спорта не только в Республике Башкортостан, но и среди аграрных вузов Российской Федерации мы всегда в первой тройке и золотые медали.

Илдар Габитов, ректор Башкирского государственного аграрного университета

На площадках БашГАУ развернулись спортивные состязания дивизиона Приволжского и Уральского федеральных округов. На «АгроЛигу» съехались около 300 участников из 10 аграрных вузов страны. Студенты не только боролись за медали, но и обменялись опытом, укрепив межвузовские связи.

Всё в совокупности очень здорово, есть возможность общаться с разными студентами, а также с профессиональными спортсменами. Можно свое желание и стремление проявить на площадке.

Валерия Сорокина, участница турнира

Конкуренты всегда есть, но желание побеждать превыше, конкуренты должны быть, но у тебя в голове должно быть такое мнение, что ты всегда победитель, а если конкуренты, то Самарский государственный аграрный университет и Удмуртский.

Сайфуллин Денис, участник турнира
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