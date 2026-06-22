В Башкирии водитель без прав устроил погоню с ДПС

В селе Чишмы Чишминского района сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль «Лада Приора» для проверки, однако водитель проигнорировал требование полиции и попытался скрыться.

Во время погони он проезжал на красный свет и выезжал на встречную полосу. В итоге нарушителя остановили.

У молодого человека выявили признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование показало 0,684 мг/л выдыхаемого воздуха. Кроме того, водитель управлял автомобилем без прав.

В отношении него составили пять административных протоколов. Машину отправили на штрафстоянку. Водителя доставили в отдел полиции.