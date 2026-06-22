В Башкирии определили самую финансово грамотную семью

Уфа приняла финал регионального этапа III Всероссийского семейного фестиваля инвестиций и сбережений. «Семейный инвесткомитет», «Собери портфель», «Переводчик на финансовый», «Путь инвестора» – на каждой площадке за ограниченное количество времени нужно было выполнить задания, которые были оформлены в виде игр и квизов.

Более 20 семей, победивших на муниципальном этапе, сошлись в борьбе за первое место. Организаторами выступили Уфимский филиал Финансового университета при Правительстве России и Финцентр республики при поддержке Минфина региона.

Помимо конкурсных площадок, для участников работали развлекательные и просветительские. Например, специалисты налоговой службы рассказывали о нюансах налоговых вычетов, работали зоны мастер-классов. К слову, в день проведения фестиваля состоялось открытие центра восточных культур, где можно изучить китайский язык и отправиться в Поднебесную на стажировку.