Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении даты выборов депутатов Государственной Думы IX созыва. Голосование пройдёт 20 сентября 2026 года. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.
С момента его вступления в силу дан старт избирательной кампании. Партии и кандидаты уже начали подготовку к борьбе за 450 депутатских мандатов. В Уфе жители также выберут депутатов городского Совета. Всего же в Башкортостане 18, 19 и 20 сентября планируется проведение более 30 избирательных кампаний.