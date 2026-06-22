С момента его вступления в силу дан старт избирательной кампании. Партии и кандидаты уже начали подготовку к борьбе за 450 депутатских мандатов. В Уфе жители также выберут депутатов городского Совета. Всего же в Башкортостане 18, 19 и 20 сентября планируется проведение более 30 избирательных кампаний.