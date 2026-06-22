В Уфе стартовал обучающий семинар для специалистов, работающих с ветеранами СВО и их семьями. Его участниками стали 150 сотрудников социальных служб, администраций муниципалитетов, фонда «Защитники Отечества» и волонтёров. В программе – лекции по социальной адаптации, реабилитации и психологической помощи, а также мастер-классы и деловые игры.