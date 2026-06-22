Целью акции стало не только устранение видимого загрязнения береговой линии и акватории, но и привлечение внимания общественности к критической экологической ситуации в Нижегородке. Мероприятие было организовано командой «Экомолодёжка.02» при поддержке местных жителей.

В ходе мероприятия добровольцы очистили как прибрежную территорию, так и водную гладь, собрав около 20 мешков пластика, стекла и бытовых отходов. Однако, несмотря на внушительные результаты, состояние озера остаётся крайне неудовлетворительным, что побудило организаторов заявить о намерении проводить подобные акции на регулярной основе до полного восстановления природного баланса водоёма.