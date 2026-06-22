В Кармаскалинском районе Башкирии прошла военно-патриотическая игра «Зарница»

В Кармаскалинском районе школьники сошлись в тактических сражениях на военно-патриотической игре «Зарница». Традиционные состязания прошли в современном и динамичном формате. Ребят ждали игры в пейнтбол и лазертаг. На поле боя команды соревновались в ловкости, меткости и тактическом мышлении.

В этом году военно-спортивный праздник посвятили памяти выдающегося земляка, Героя Отечества Радика Юзлекбаева. Соревнования организовали в рамках масштабного проекта «Твои Герои, Родина, навеки в наших сердцах».