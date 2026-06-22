В
Уфе проходит выставка видеографа и путешественника Тимура Салихова. В
экспозиции представлены различные фотографии со всего мира, начиная с 2013
года.
Мужчина
посетил около 35 стран и сделал более 10 000 снимков. На выставке были
представлены лучшие 54 работы.
Всё началось с того, что мне
предложили сделать экспозицию, и друзья ещё часто спрашивали, есть ли у меня
какие-то фотографии, которые они могут у себя повесить. И поэтому я взял себя в
руки и целый месяц отбирал среди десятка тысяч фотографий. Выбрал 200, и 50 из
них здесь, на этой выставке.Тимур Салихов, автор выставки, видеограф и путешественник
По
словам Тимура, ему не столько интересно пересматривать эти фотографии, сколько
демонстрировать их. Для него важно, чтобы его работы вдохновляли людей и
подтолкнули к действиям.
Очень откликаются его работы, так как
сама люблю природу, люблю путешествовать. Считаю, что его проект очень
мотивирует. Его работы намного глубже, чем просто фотографии. Это про действия,
они побуждают к действию.Мальвина Плотникова