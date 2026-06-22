В Уфе проходит выставка Тимура Салихова «География чувств»

В Уфе проходит выставка видеографа и путешественника Тимура Салихова. В экспозиции представлены различные фотографии со всего мира, начиная с 2013 года.

Мужчина посетил около 35 стран и сделал более 10 000 снимков. На выставке были представлены лучшие 54 работы.

Всё началось с того, что мне предложили сделать экспозицию, и друзья ещё часто спрашивали, есть ли у меня какие-то фотографии, которые они могут у себя повесить. И поэтому я взял себя в руки и целый месяц отбирал среди десятка тысяч фотографий. Выбрал 200, и 50 из них здесь, на этой выставке.

Тимур Салихов, автор выставки, видеограф и путешественник

По словам Тимура, ему не столько интересно пересматривать эти фотографии, сколько демонстрировать их. Для него важно, чтобы его работы вдохновляли людей и подтолкнули к действиям.

Очень откликаются его работы, так как сама люблю природу, люблю путешествовать. Считаю, что его проект очень мотивирует. Его работы намного глубже, чем просто фотографии. Это про действия, они побуждают к действию.

Мальвина Плотникова
Башбат
Нет наркотикам
Акции БСТ
БАШКОРТТАР-БСТ