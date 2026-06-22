Всё началось с того, что мне предложили сделать экспозицию, и друзья ещё часто спрашивали, есть ли у меня какие-то фотографии, которые они могут у себя повесить. И поэтому я взял себя в руки и целый месяц отбирал среди десятка тысяч фотографий. Выбрал 200, и 50 из них здесь, на этой выставке.

Тимур Салихов, автор выставки, видеограф и путешественник