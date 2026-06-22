Театры Уфы и ремонт дорог: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Ключевые вопросы и награды за профессионализм. На оперативном совещании правительства Глава Башкортостана отметил творческие коллективы уфимских театров, которые стали лауреатами Всероссийской премии «Золотая маска». Накануне артисты с триумфом вернулись из Омска, где проходила церемония. И сегодня главные театральные награды России были представлены в Центре управления республикой.

Башкирский театр кукол и Татарский театр «Нур» срывают овации на церемонии вручения Всероссийской премии «Золотая маска». Сразу две главные награды отправляются в Уфу, подтверждая профессионализм столичных творческих коллективов. На оперативном совещании им уже аплодируют члены республиканского правительства вместе с Главой Башкортостана, который вручил артистам государственные награды и почётные звания заслуженных.

Такую радость вы в республику привезли. Маски – это же украшение ваших театров. Невероятно талантливая у нас, конечно, республика, а театральное искусство выше всяких похвал. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ряды заслуженных артистов Башкортостана пополнил и командир инженерно-дорожного взвода инженерно-сапёрной роты мотострелкового полка «Башкортостан» Марсель Фархутдинов. Позывной «Певец» он взял себе неслучайно: до СВО профессионально занимался пением, является лауреатом многочисленных республиканских и межрегиональных конкурсов. Даже на передовой офицер не забывает о своём любимом деле.

В горе или в радости, есть настроение или нет – начинаешь петь, и ребята всё равно начинают немного уходить от того, что наболело. Песня всё равно помогает. Марсель Фархутдинов, участник СВО, заслуженный артист Республики Башкортостан

С песнями уходили на фронт в июне 41-го и бойцы 170-й стрелковой дивизии, сформированной в Башкирской АССР, в Стерлитамакском и Давлекановском районах. Спустя 85 лет в Псковской области поисковикам удалось обнаружить уникальную находку – армейский сейф. Внутри, среди более чем тысячи страниц документов 210-го отдельного батальона связи, в сложенном состоянии лежало Знамя.

Важнее для нас, для республики, это документы. Потому что прослеживается информация по тем военнослужащим, которые числятся пропавшими без вести. Ильдар Бикбаев, основатель Поискового движения Республики Башкортостан

По поручению Радия Хабирова, найденные Знамя и документы передадут в архивы для детального исследования. К работе будут подключены историки и эксперты, которым предстоит открыть неведомые страницы.

Сама по себе эта находка – уникальное событие, чудо. Ведь в болотах обнаружили сейф с документами в таком состоянии, что их вполне можно читать. Находки нужно очень внимательно изучить. Это огромный материал, который позволит нам открыть пока неизвестные страницы истории Великой Отечественной войны. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Основная повестка совещания началась с вопроса, который больше всего волновал жителей республики на прошлой неделе. Более 44 миллиардов рублей направят в текущем году на содержание, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт дорог и мостов. Сезон в самом разгаре, на основных объектах работы идут полным ходом. Предварительно запланировано приведение в нормативное состояние 600 километров автомагистралей и ремонт 10 гидросооружений. Особое внимание – к так называемым «фонящим дорогам».

Так, продолжается ремонт автодороги Сибай – Акъяр в Баймакском и Хайбуллинском районах. В настоящее время ведутся работы вблизи населённого пункта Подольск. В целом в текущем году планируется завершить ремонт на 60 километрах этой дороги. Ведутся ремонтные работы на трассе Янаул – Татышлы в Янаульском районе. Будет выполнен ремонт протяжённостью 10 километров. Эта дорога была задействована в строительстве трассы М-12 и входит в опорную сеть. Виктор Жульков, и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Глава Башкортостана также дал поручение правительству рассмотреть варианты ремонта Затонского моста.

Мы всё равно придём к небольшому коллапсу. Надо принимать решение. Давайте сами приступать и начнём эту работу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По новым и отремонтированным дорогам комфортно путешествовать не только туристам, но и участникам республиканского проекта «Башкирское долголетие». Он реализуется с 2020 года по инициативе Радия Хабирова и уже объединил более полутора миллионов человек. Люди старшего поколения проявляют интерес к культуре, волонтёрству, обучению, физическим активностям, здоровью и, конечно же, туризму. Границы проекта постоянно расширяются.

Уже не первый год наши старшие граждане могут посещать Республику Беларусь. 24 июня будет первый рейс. 44 участника этой программы поедут в Республику Беларусь и будут направляться туда для недельного путешествия. Светлана Верещагина, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан

Чтобы попасть в число туристов, нужно зарегистрироваться на сайте проекта, подать заявку и следить за её статусом. Провести время ожидания тоже можно будет с пользой.