Ключевые вопросы и награды за профессионализм. На оперативном совещании правительства Глава Башкортостана отметил творческие коллективы уфимских театров, которые стали лауреатами Всероссийской премии «Золотая маска». Накануне артисты с триумфом вернулись из Омска, где проходила церемония. И сегодня главные театральные награды России были представлены в Центре управления республикой.
Башкирский театр кукол и Татарский театр «Нур» срывают овации на церемонии вручения Всероссийской премии «Золотая маска». Сразу две главные награды отправляются в Уфу, подтверждая профессионализм столичных творческих коллективов. На оперативном совещании им уже аплодируют члены республиканского правительства вместе с Главой Башкортостана, который вручил артистам государственные награды и почётные звания заслуженных.
Ряды заслуженных артистов Башкортостана пополнил и командир инженерно-дорожного взвода инженерно-сапёрной роты мотострелкового полка «Башкортостан» Марсель Фархутдинов. Позывной «Певец» он взял себе неслучайно: до СВО профессионально занимался пением, является лауреатом многочисленных республиканских и межрегиональных конкурсов. Даже на передовой офицер не забывает о своём любимом деле.
С песнями уходили на фронт в июне 41-го и бойцы 170-й стрелковой дивизии, сформированной в Башкирской АССР, в Стерлитамакском и Давлекановском районах. Спустя 85 лет в Псковской области поисковикам удалось обнаружить уникальную находку – армейский сейф. Внутри, среди более чем тысячи страниц документов 210-го отдельного батальона связи, в сложенном состоянии лежало Знамя.
По поручению Радия Хабирова, найденные Знамя и документы передадут в архивы для детального исследования. К работе будут подключены историки и эксперты, которым предстоит открыть неведомые страницы.
Основная повестка совещания началась с вопроса, который больше всего волновал жителей республики на прошлой неделе. Более 44 миллиардов рублей направят в текущем году на содержание, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт дорог и мостов. Сезон в самом разгаре, на основных объектах работы идут полным ходом. Предварительно запланировано приведение в нормативное состояние 600 километров автомагистралей и ремонт 10 гидросооружений. Особое внимание – к так называемым «фонящим дорогам».
Глава Башкортостана также дал поручение правительству рассмотреть варианты ремонта Затонского моста.
По новым и отремонтированным дорогам комфортно путешествовать не только туристам, но и участникам республиканского проекта «Башкирское долголетие». Он реализуется с 2020 года по инициативе Радия Хабирова и уже объединил более полутора миллионов человек. Люди старшего поколения проявляют интерес к культуре, волонтёрству, обучению, физическим активностям, здоровью и, конечно же, туризму. Границы проекта постоянно расширяются.
Чтобы попасть в число туристов, нужно зарегистрироваться на сайте проекта, подать заявку и следить за её статусом. Провести время ожидания тоже можно будет с пользой.
На текущей неделе главным культурным событием федерального масштаба станет III Всероссийская детская фольклориада. В Башкортостан приедут 1100 юных артистов со всех регионов страны. Радий Хабиров дал персональные поручения членам правительства решить все организационные вопросы, чтобы музыкальный фестиваль прошёл на высшем уровне. Оценить и насладиться детским творчеством можно будет с 24 по 26 июня.