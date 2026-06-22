В Башкирии отмечается День памяти и скорби

Сегодня в России и в республике прошли памятные мероприятия, посвященные 85-летию начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР. Великая Отечественная война длилась 1418 дней. Тогда на защиту страны встали свыше 700 тысяч уроженцев Башкортостана. О том, какой вклад они внесли в победу над захватчиками и как помогали в тылу, – в нашем сюжете.

Тысячи свечей зажгли уфимцы и волонтёры у памятника труженикам тыла в знак благодарности за мирное небо, чтобы с высоты птичьего полёта можно было увидеть силуэт «Родины-матери». В четыре утра было многолюдно и в парке Победы.

22 июня 1941 года разделило жизнь людей на «до» и «после». Нападение фашистской Германии на СССР было масштабным: страну одновременно атаковали на территории от Баренцева моря до Чёрного. На защиту Родины под ружьё встали миллионы советских граждан.

Всего на фронт из Башкирской АССР отправились свыше 700 тысяч воинов, около 300 тысяч из них не вернулись домой. В регионе активно формировали подразделения для Красной Армии и готовили кавалеристов, связистов, снайперов, пулемётчиков и автоматчиков.

Помимо военных академий и училищ, в республику в годы войны эвакуировали 170 предприятий и почти 280 тысяч человек. Активно работали и жители для обеспечения красноармейцев всем необходимым.

Ишимбайская нефть – каждая четвёртая нефть была добыта в Ишимбае. 97 тысяч двигателей для самолётов были произведены в Уфе. Можно долго перечислять, что было сделано Башкортостаном в тылу и на полях сражений. Андрей Назаров, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан

Как и 85 лет назад, Асхат Мингазетдинов прекрасно помнит начало войны, несмотря на свой возраст – ему сейчас 102 года. А тогда, 17-летним юношей, он добровольно ушёл в армию и стал курсантом Московского военно-инженерного училища. Служил разведчиком.

Как мы можем забыть, когда мы потеряли 27 миллионов? Я включился в войну на границе с Москвой. Зажигательные бутылки шли против танков, а их было ох как много. Асхат Мингазетдинов, ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин г. Уфы

На груди Асхата Аскаровича – медали «За отвагу», «За мужество» и Орден Красной Звезды. Воевал в составе Западного, Брянского и Второго Белорусского фронтов. Участник Курской битвы, четырежды получал ранение, войну закончил в 44-м. Тогда он встретил близкого по духу человека, который оказался уроженцем Уфы. Они пообещали друг другу, что переедут в этот город. В итоге Асхат Мингазетдинов связал жизнь с Башкортостаном и медициной. Стал отличником здравоохранения, кандидатом медицинских наук.

Поскольку я как разведчик ходил по колено в крови – это не красивые слова. Это подлинные слова разведчика, который видел всё и вся, и смерть тысячами. Асхат Мингазетдинов, ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин г. Уфы

С каждым годом свидетелей тех событий остаётся всё меньше. Сейчас в Башкортостане осталось 57 участников войны. Молодые уфимцы охотно узнают о подвигах своих прадедушек и прабабушек.

И если бы тогда СССР не победил, мы бы, возможно, и не стояли рядом друг с другом. Война шла 1418 дней. У меня прадед воевал в мотострелковой бригаде. Воевал с немцами, побывал в плену, освободили наши. Горжусь, об этом я буквально недавно узнал. Степан Прокофьев, студент колледжа

О малоизвестных фактах начала Великой Отечественной можно узнать в музее Боевой Славы. Башкирские поисковики предоставили историкам уникальные вещи красноармейцев и оружие.

Его нашли поисковики в Новгородской области. Этот наган интересен тем, что в нём обычно семь патронов, а именно в этом нагане шесть патронов были на месте. Одна гильза была уже использована, и тут может быть такая история, что боец мог один раз выстрелить и погиб. Лилия Нурасова, заведующая отделом развития Республиканского музея Боевой Славы