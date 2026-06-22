Грозы и дожди: как жителям Башкирии справиться с перепадами атмосферного давления

В ближайшие три дня в республике сохранится дождливая погода. Местами пройдут сильные ливни, грозы, в отдельных районах – град. Шквалистый ветер накануне уже поломал деревья и повредил лёгкие постройки. Это при том, что ещё пару дней назад в республике держалась жара. Такие атмосферные качели серьёзно сказываются на урожае и самочувствии людей. Как уберечь своё здоровье и когда ждать погожих дней?

Сейчас Екатерина Семёнова на заслуженном отдыхе. Большую часть жизни отдала профессии: обучала детей русскому языку и литературе. Выйдя на пенсию, вместе с внучкой Зосей она часто проводит время на свежем воздухе. Но покой ей только снится. Пока девочка играет рядом, бабушке приходится следить за давлением – оно скачет, как маятник.

Однако на месте сидеть не получается. Поэтому вместе с мамой на участке хлопочет и Людмила Аникеева. Пять лет назад купила дом и даже завела пасеку. Огородничество стало попутным, но важным делом.

Руку на пульсе держат и аграрии республики, которые выращивают культуры в промышленных масштабах.

Резкая смена атмосферного давления – стресс не только для саженцев. Организму человека она даётся нелегко. Особенно, когда столбики термометров постоянно меняют высоту.

Погода продолжает испытывать жителей республики на прочность. Как отметили в Башгидрометцентре, виновник всему – циклон, сместившийся на Южный Урал. В ближайшие дни локально пройдёт град, шквалистый ветер, а температура будет держаться ниже нормы.

А ещё на неделе ожидается подъём уровня рек. И если подтопления – пока прогноз, то последствия урагана уже реальны. В Белорецком, Кугарчинском и Зианчуринском районах из-за непогоды временно отключалось электричество. Там без света оставались около 10 тысяч человек. Энергоснабжение удалось восстановить только спустя сутки. В Бурзянском районе стихия вымостила дорогу стволами – проезд перекрыт. Штормовой ветер валил деревья, срывал крыши, сносил постройки в Абзелиловском и Баймакском районах.