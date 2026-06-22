Жителям Башкирии напомнили о правилах безопасности при покупке туров

Как не остаться с пустым кошельком и распакованным чемоданом прямо перед вылетом? В разгар туристического сезона жителям республики напоминают о бдительности при покупке туров. В погоне за дешёвыми путёвками легко наткнуться на мошенников. О простых правилах проверки турагентов – в нашем сюжете.

В сумке – всё самое необходимое для отдыха с детьми на море. Регина Иванова предпочитает проводить отпуск в Турции. Уже более 10 лет она выбирает одного надёжного туроператора. Но в социальных сетях девушке поступило заманчивое предложение, которое показалось ей сомнительным: бесплатный отдых за рекламу.

Как блогеру прислали письмо о частичном бартере и просили перевести деньги, не отправляя при этом сайт и профиль своей страницы. Регина Иванова, блогер

Наткнуться на мошенников могут не только блогеры. Конкуренция в туристической сфере растёт с каждым днём, и вероятность попасть в ненадёжные руки становится больше. Чтобы убедиться в подлинности туроператора, можно проверить его номер РТА, который находится в открытом доступе. Его присваивают после того, как турагентство официально регистрируют в реестре. Не менее важно проконтролировать и финансовую часть сделки.

Чек должен печататься с кассового аппарата. Там должна содержаться информация: туроператор, договор, ФИО туриста, куда летит человек. Всё фиксируется, всё официально уходит в налоговую. Если вам пишут от руки, это не кассовый чек. Лилия Чикова, директор турагентства

Для тех, кто надеется только на туроператора, отпуск может превратиться в походы по судам. Так, в прошлом году десятки уфимцев были обмануты Ангелиной Бахмутовой. Турагент действовала по простой схеме: располагала к себе клиентов красивой картинкой, собирала с них деньги, а затем под разными предлогами срывала поездку. Суд приговорил её к пяти годам лишения свободы. Но в исправительную колонию она отправится после того, как её самому младшему ребёнку исполнится 14 лет.

Я искренне раскаиваюсь перед всеми потерпевшими. Я не хотела, чтобы так вышло и испортился у них отпуск. Ангелина Бахмутова, осуждённая

Чтобы отпуск не был испорчен, его планирование стоит доверить только профессионалам и проверенным туроператорам.