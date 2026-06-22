Как не остаться с пустым кошельком и распакованным чемоданом прямо перед вылетом? В разгар туристического сезона жителям республики напоминают о бдительности при покупке туров. В погоне за дешёвыми путёвками легко наткнуться на мошенников. О простых правилах проверки турагентов – в нашем сюжете.
В сумке – всё самое необходимое для отдыха с детьми на море. Регина Иванова предпочитает проводить отпуск в Турции. Уже более 10 лет она выбирает одного надёжного туроператора. Но в социальных сетях девушке поступило заманчивое предложение, которое показалось ей сомнительным: бесплатный отдых за рекламу.
Наткнуться на мошенников могут не только блогеры. Конкуренция в туристической сфере растёт с каждым днём, и вероятность попасть в ненадёжные руки становится больше. Чтобы убедиться в подлинности туроператора, можно проверить его номер РТА, который находится в открытом доступе. Его присваивают после того, как турагентство официально регистрируют в реестре. Не менее важно проконтролировать и финансовую часть сделки.
Для тех, кто надеется только на туроператора, отпуск может превратиться в походы по судам. Так, в прошлом году десятки уфимцев были обмануты Ангелиной Бахмутовой. Турагент действовала по простой схеме: располагала к себе клиентов красивой картинкой, собирала с них деньги, а затем под разными предлогами срывала поездку. Суд приговорил её к пяти годам лишения свободы. Но в исправительную колонию она отправится после того, как её самому младшему ребёнку исполнится 14 лет.
Чтобы отпуск не был испорчен, его планирование стоит доверить только профессионалам и проверенным туроператорам.
Долгожданный отпуск должен приносить только приятные эмоции, а не оборачиваться походами в полицию и суды. Поэтому при покупке туров нужно быть бдительным и не верить слишком заманчивым скидкам в соцсетях.