В Уфе врачи вернули к жизни пациента с четвёртой стадией рака

Врачи Клиники БГМУ вернули к полноценной жизни пациентку с четвёртой стадией рака. Они впервые в Приволжском федеральном округе провели уникальную операцию на сердце и почке одновременно.

Сейчас Татьяна Ганиева уже улыбается и чувствует себя лучше. Весной ей поставили диагноз: рак четвёртой стадии. Она решила не сдаваться и бороться за свою жизнь. Врачи некоторое время думали, что проблема в сердце, ведь женщина жаловалась на одышку и отёки. Ситуация осложнялась тем, что опухоль из почки добралась до правого предсердия. Такое встречается всего у 4-10% пациентов, и без операции человек обречён.

За дело взялась мультидисциплинарная бригада во главе с ректором БГМУ: онкологи, кардиохирурги, урологи и анестезиологи. Ювелирная работа велась на остановленном сердце с помощью аппарата искусственного кровообращения. Это позволило минимизировать риск отрыва тромба.

Хирурги удалили поражённую почку и полностью извлекли тромб из вены и предсердия. Удивительно, что при такой тяжёлой стадии у пациентки не было метастазов – это редкая особенность опухоли. Такие операции раньше делали только в крупных федеральных центрах.