В Мелеузе прошёл детский футбольный турнир с участием звёзд спорта. Гостями спортивного праздника стали паралимпийская чемпионка Рима Баталова и экс-игрок сборной России Денис Глушаков.
Турнир под названием «Кубок «СоюзПромПтица» прошёл на стадионе «Спартак». Событие объединило юных футболистов из Оренбургской области, Уфы и Мелеуза и собрало на трибунах множество болельщиков.
Почётное право первого удара по мячу было предоставлено Риме Баталовой и Денису Глушакову. После награждения победителей и призёров у всех желающих была возможность сделать памятное фото и получить автографы гостей турнира в оборудованной фотозоне. Турнир обещает стать ярким этапом в спортивной жизни республики и открыть новые имена в юношеском футболе.