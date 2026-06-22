В Мелеузе прошёл детский футбольный турнир с участием звёзд спорта

В Мелеузе прошёл детский футбольный турнир с участием звёзд спорта. Гостями спортивного праздника стали паралимпийская чемпионка Рима Баталова и экс-игрок сборной России Денис Глушаков.

Турнир под названием «Кубок «СоюзПромПтица» прошёл на стадионе «Спартак». Событие объединило юных футболистов из Оренбургской области, Уфы и Мелеуза и собрало на трибунах множество болельщиков.

Это в действительности праздник для наших детей. Мы хотим их видеть здоровыми, сильными и красивыми. Сегодня ребята приехали с таким удовольствием. Мы ждём команду чемпионов.

Рима Баталова, многократная паралимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Российской Федерации

Почётное право первого удара по мячу было предоставлено Риме Баталовой и Денису Глушакову. После награждения победителей и призёров у всех желающих была возможность сделать памятное фото и получить автографы гостей турнира в оборудованной фотозоне. Турнир обещает стать ярким этапом в спортивной жизни республики и открыть новые имена в юношеском футболе.

Я сам из такого маленького городка, где 30 тысяч населения. Пожелаю участникам побольше играть и тренироваться. Возможно, не у всех получится играть в футбол, но есть другие виды спорта. Самое главное – это здоровый образ жизни, чтобы дети развивались и играли.

Денис Глушаков, чемпион России по футболу
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