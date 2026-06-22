Я сам из такого маленького городка, где 30 тысяч населения. Пожелаю участникам побольше играть и тренироваться. Возможно, не у всех получится играть в футбол, но есть другие виды спорта. Самое главное – это здоровый образ жизни, чтобы дети развивались и играли.

Денис Глушаков, чемпион России по футболу