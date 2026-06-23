Делегация Омана посетила факультет башкирской филологии, востоковедения и журналистики УУНиТ. Среди гостей – руководитель Центра арабского языка и директор фонда «Арабская мечта». Торжественная часть мероприятия прошла на двух языках – русском и арабском.

После церемонии открытия стороны обсудили перспективы за круглым столом в Центре востоковедения имени Карима Хакимова. Изучение арабского языка на факультете ведется еще с 80-х годов. На встречу были приглашены студенты направления «Арабский язык и английский язык». Представители вуза и гости обсудили возможности межкультурно-академического сотрудничества, в перспективе возможна стажировка наших студентов в арабских университетах.