В Уфе состоялась патриотическая акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби – годовщине начала Великой Отечественной войны. Организаторами мероприятия выступили «Собор русских Башкортостана» при содействии администрации Кировского района.
В митинге в сквере Юнармейцев приняли участие бойцы СВО, представители филиала государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по республике, руководители и активисты «Собора русских», курсанты Уфимского юридического института МВД России, школьники и жители столицы.
Для собравшихся выступили солисты Городского дворца культуры, после чего состоялись церемония возложения цветов и зажжение свечей в память о погибших защитниках Отечества.