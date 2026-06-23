В Уфе состоялась патриотическая акция «Свеча памяти»

В Уфе состоялась патриотическая акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби – годовщине начала Великой Отечественной войны. Организаторами мероприятия выступили «Собор русских Башкортостана» при содействии администрации Кировского района.

В митинге в сквере Юнармейцев приняли участие бойцы СВО, представители филиала государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по республике, руководители и активисты «Собора русских», курсанты Уфимского юридического института МВД России, школьники и жители столицы.