В Хайбуллинском районе в доме детского творчества прошёл конкурс «Жемчужины Селтэра». Творческое состязание посвятили памяти выдающейся местной мастерицы и учительницы башкирского языка Расимы Ибрагимовой, которая всю жизнь вдохновляла окружающих беречь родную культуру.
Свои уникальные работы на конкурс привезли девять талантливых хранительниц башкирских традиций из разных сёл района. На выставке мастерицы представили изделия, выполненные в самых разных техниках, включая роспись акриловыми красками.
Особое место в экспозиции заняли работы самой Расимы Камилловны – их для выставки бережно сохранили и предоставили её дети и близкие. Такой конкурс в районе провели впервые, но организаторы уверены: праздник народных традиций обязательно станет ежегодным.