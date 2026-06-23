В Хайбуллинском районе прошёл конкурс «Жемчужины Селтэра»

В Хайбуллинском районе в доме детского творчества прошёл конкурс «Жемчужины Селтэра». Творческое состязание посвятили памяти выдающейся местной мастерицы и учительницы башкирского языка Расимы Ибрагимовой, которая всю жизнь вдохновляла окружающих беречь родную культуру.

Свои уникальные работы на конкурс привезли девять талантливых хранительниц башкирских традиций из разных сёл района. На выставке мастерицы представили изделия, выполненные в самых разных техниках, включая роспись акриловыми красками.