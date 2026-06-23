Лето даст сбой: в Башкирию придут ливни, грозы и град

На территории региона в ближайшие двое суток ожидается ухудшение погодных условий.

Сегодня, 23 июня, прогнозируются кратковременные дожди, местами ливни с грозами, днем локально возможен град. Ветер восточный и юго-восточный, с переходом на юго-западный, днем при грозах – порывистый. Температура воздуха ночью составит +10, +15°С, днем +17, +22°С.