«Ведьмины кольца» появились на полянах нацпарка Башкирии

В национальном парке «Башкирия» начался грибной сезон. На стволах деревьев, пнях и лесных полянах появились серно-жёлтый трутовик, вешенки и луговые опята.

Каждый из этих грибов играет важную роль в жизни леса. Серно-жёлтый трутовик и вешенки участвуют в переработке древесины, возвращая питательные вещества в природный круговорот. Благодаря этому лесная экосистема сохраняет своё естественное равновесие.

Луговые опята привлекают внимание необычными кругами, в которых они часто растут. Такие образования называют «ведьмиными кольцами», однако их появление объясняется просто: грибница постепенно разрастается от центра к краям, образуя почти правильный круг.