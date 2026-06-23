В Башкирии едва не закончилась бедой прогулка на сапах

В выходные на озере Аслыкуль произошло несколько инцидентов с сапбордистами. Благодаря оперативным действиям сотрудников природного парка «Аслы-Куль» все завершилось благополучно.

В одном из случаев парень и девушка из Уфы уплыли на сапах далеко от берега. Молодой человек перевернулся и оказался в воде, а девушку сотрудники парка доставили на берег на лодке. Парня позже нашли вдали от сапа: он пытался доплыть самостоятельно и сильно замерз. Его подняли на борт и согрели.

Еще один случай произошел с жителем Перми, которого друзья потеряли из виду во время прогулки на сапе. Инспектор парка быстро нашел мужчину и сопроводил его к берегу.

Все спасенные находились на воде без спасательных жилетов и средств связи. Администрация парка напоминает: перед выходом на воду необходимо надевать жилет, не отплывать далеко от берега и держать при себе заряженный телефон.