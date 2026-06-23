В Уфе бездомный мужчина обокрал два торговых павильона

В Уфе в полицию обратились два продавца с заявлениями о хищении из торговых точек с проникновением.

По данным МВД по РБ, в ночное время неизвестный проник в павильон, похитил денежные средства и продукты питания из двух торговых точек. Общий ущерб составил более 70 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 57-летний мужчина без определенного места жительства, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.