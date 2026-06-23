В Башкирии с начала года утонули 17 человек

В Башкирии с начала года на водоёмах погибли уже 17 человек. При этом четверо среди погибших – дети.

Трагедии произошли в Баймакском, Дуванском, Дюртюлинском и Чишминском районах. В каждом случае причиной гибели стали нарушения правил безопасности на воде. Спасатели призывают жителей быть осторожными и отдыхать только в специально оборудованных местах.

В Башкирии с каждым годом становится всё больше безопасных для купания зон. В этом году их уже 392, в том числе 197 оборудованных пляжей. Больше всего таких мест в Мелеузовском (20) и Нуримановском (16) районах.